Супруги нашли в подвале крупную сумму и сыграли в «Монополию»

Супруги Луиза и Дэн из Великобритании нашли за кирпичной стеной в подвале своего дома, построенного до 1900 года, более 1 тыс. фунтов (106 тыс. рублей) в банкнотах 1970-х годов, сообщает Newsweek. Деньги хранились в старой банке из-под краски.

Луиза рассказала, что банка источала резкий аммиачный запах, который поначалу напугал семью. Когда же ее вскрыли, внутри обнаружились банкноты. Пара высушила купюры и для начала использовала их в игре в «Монополию», а затем обратилась в банк. Примечательно, что незадолго до этого чета лишилась работы, а неожиданные деньги помогли оплатить часть счетов и порадовать детей.

Это не первая подобная находка в Британии: в 2025 году под половицами одного из домов был обнаружен клад викторианских монет. В мае 2026 года кладоискатель нашел в поле в Восточной Англии золотое кольцо IV века с изображением богини победы. Кроме того, на стройке в Британии археологи обнаружили монету возрастом 1740 лет.

Ранее французский художник Мишель Беккер решил спрятать клад стоимостью от €200 тысяч до €300 тысяч (от 19 млн до 28 млн рублей). Он получил широкую известность благодаря золотой сове, которую искали более 30 лет и обнаружили в 2024 году. Поиски нового артефакта, как ожидается, будут проходить не только во Франции, но и в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и ряде других стран.