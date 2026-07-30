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30 июля 2026 в 09:43

Жителей Пензы предупредили о задымлении после удара по складу WB

Мэр Денисов: задымление от пожара на складе Wildberries рискует дойти до Пензы

Грузовики Wildberries на территории логистического центра Грузовики Wildberries на территории логистического центра Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Задымление, возникшее после атаки украинских БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области, может двигаться в сторону Пензы, сообщил в МАКСе глава города Олег Денисов. Он уточнил, что жителям рекомендовано при появлении едкого запаха закрыть окна, сократить время пребывания на улице, особенно с детьми, и ограничить прогулки с домашними животными.

В связи с пожаром, возникшим в результате террористической атаки на склад Wildberries, наблюдается задымление, которое может двигаться в сторону города. Если почувствовали едкий запах, закройте окна, поменьше находитесь на улице, особенно с детьми, ограничьте время прогулки с домашними животными, — заявил мэр.

Ранее губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что при атаке беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области, по предварительной информации, пострадал один человек. Он отметил, что на территории склада продолжалось открытое горение, а пожарные боролись с огнем.

Кроме того, губернатор региона уточнял, что после атаки беспилотников на склад Wildberries были эвакуированы около 200 сотрудников. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

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