Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 04:36

При атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области есть пострадавший

Мельниченко: при атаке БПЛА на склад Wildberries пострадал один человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При атаке беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, на территории склада продолжается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.

Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано, — написал Мельниченко.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил: один человек погиб, еще 14 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. Больше всего людей пострадало при атаке на рейсовый автобус на трассе под Луганском.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

Кроме того, дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 80 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что все дроны были самолетного типа.

Регионы
Пензенская область
атаки
пострадавшие
Wildberries
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Косметолог ответила, всегда ли ботокс создает эффект «замороженного лица»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля
Власти Японии подтвердили гибель 17 человек после землетрясения
Мэрию Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о минировании
Врач назвала последствия постоянного кусочничества
В RWB раскрыли, что произошло с поставками после атаки БПЛА
Ветеринар объяснил, почему собаки иногда стучат зубами
Выходка Зеленского на встрече с Туском шокировала Польшу
Сотни людей эвакуировали из-за пожара на складе Wildberries под Пензой
При атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области есть пострадавший
Минтранс обновил нормы режима труда и отдыха водителей
США начали наносить новые удары по Ирану
В России назвали регионы-лидеры с лучшими дорогами
Экс-министр обороны Украины рассказал о своем увольнении
Охотники на дроны «Ахмата» вызвали проблемы у ВСУ
Лечение зубов по ОМС: какие услуги бесплатны, чем отличается от ДМС
Сокращение на работе: что делать, законно ли, какие выплаты положены
Россиянам раскрыли, как изменятся зимние каникулы школьников
У ВСУ возникли серьезные трудности с поставками в районе Доброполья
Российским школьникам хотят ввести бесплатное питание
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.