Стало известно о жертвах и раненых при атаках беспилотников ВСУ в ДНР

Стало известно о жертвах и раненых при атаках беспилотников ВСУ в ДНР Пушилин сообщил о погибшем и 14 пострадавших при атаках беспилотников ВСУ в ДНР

Один человек погиб, еще 14 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Наибольшее число пострадавших пришлось на атаку рейсового автобуса на автодороге Луганск, отметил он.

Один человек погиб, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ, — написал Пушилин.

По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он также сообщил, что повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков заявил: житель Орловской области получил тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников. По его словам, также поврежден многоквартирный жилой дом и объекты инфраструктуры.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.