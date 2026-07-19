Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 23:08

Четыре мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в ДНР

Пушилин сообщил о четырех пострадавших при атаках БПЛА в ДНР

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

Еще одна пострадавшая, женщина 1984 года рождения, получила ранения средней степени тяжести в Юнокоммунаровске городского округа Енакиево. В Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке БПЛА на легковой автомобиль пострадала девушка 2008 года рождения.

Пушилин сообщил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также в результате атак повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей. По данным главы ДНР, повреждения зафиксированы в Донецке, Торезе, Енакиево, Харцызске, а также в Мангушском, Старобешевском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников и стоянке бензовозов в порту Одессы. В Минобороны подчеркнули, что также для атаки применялись барражирующие боеприпасы.

Регионы
Россия
ДНР
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в ДНР
Первый тайм финала ЧМ завершился неожиданным счетом
Российская команда выиграла один из крупнейших турниров по Dota 2
МИД России потребовал реакции МАГАТЭ на пресечение беззакония
При атаке БПЛА под Белгородом пострадали трое детей
Захарова увидела в ударах по Ирану тревожный сигнал для всего мира
«Экономический крах из-за ИИ»: на Западе предсказали конец света
Атаки ВСУ вывели из строя 7% логистических мощностей Wildberries
В Дагестане нашли необычный способ переправы через реку
Трамп признался, против кого не стал бы ставить в финале ЧМ
На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца
Финал ЧМ по футболу начался с рекорда Месси и Ямаля
Канцлер ФРГ признал зависимость Германии от газа России
Месси в 39 лет повторил необычный рекорд в финалах чемпионата мира
В Японии десятки тысяч человек выступили против политики властей
«Оружие использовали оба»: появились новые детали перестрелки в Ростове
В Нью-Йорке нашли способ устранить запах смога в день финала ЧМ-2026
Знаменитая российская фигуристка объявила о помолвке
Республиканцы запаниковали из-за финансирования войны США и Ирана
Новый пакет санкций ЕС против России оказался под угрозой из-за разногласий
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.