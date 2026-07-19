Четыре мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в ДНР

Четыре мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в ДНР Пушилин сообщил о четырех пострадавших при атаках БПЛА в ДНР

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

Еще одна пострадавшая, женщина 1984 года рождения, получила ранения средней степени тяжести в Юнокоммунаровске городского округа Енакиево. В Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке БПЛА на легковой автомобиль пострадала девушка 2008 года рождения.

Пушилин сообщил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также в результате атак повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей. По данным главы ДНР, повреждения зафиксированы в Донецке, Торезе, Енакиево, Харцызске, а также в Мангушском, Старобешевском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников и стоянке бензовозов в порту Одессы. В Минобороны подчеркнули, что также для атаки применялись барражирующие боеприпасы.