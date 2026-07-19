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19 июля 2026 в 19:20

Российские войска ударили по производству беспилотников в Одессе

Минобороны: ракеты «Оникс» поразили цех сборки беспилотников в Одессе

Фото: МО РФ
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Российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников и стоянке бензовозов в порту Одессы, сообщило Минобороны России в МАКСе. Кроме того, как уточняется, налет был совершен барражирующими боеприпасами.

Противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение портовой инфраструктуре: в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт „Одесса“») — цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов, — отмечается в сообщении.

Ранее российские военнослужащие с помощью беспилотника «Герань-4 Сикер» нанесли удар по электрической подстанции напряжением 110 кВ в населенном пункте Холмы Черниговской области. В ведомстве уточнили, что объект был поражен в результате применения БПЛА.

Между тем российские войска за минувшие сутки нанесли удары по 149 объектам противника, включая топливную и транспортную инфраструктуру ВСУ, склады, места сборки дальнобойных беспилотников, логистические центры и базы иностранных наемников. В Минобороны добавили, что удары наносились авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

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