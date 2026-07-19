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19 июля 2026 в 17:03

Минобороны раскрыло детали удара по подстанции под Черниговом

Минобороны: «Герань-4 Сикер» уничтожила подстанцию 110 кВ под Черниговом

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российские военнослужащие с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» уничтожили электрическую подстанцию напряжением 110 кВ в населенном пункте Холмы Черниговской области, сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры удара. В ведомстве уточнили, что объект был поражен в результате применения БПЛА.

Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне в населенном пункте Холмы Черниговской области ударом БПЛА «Герань-4 Сикер» успешно уничтожена электрическая подстанция 110 кВ, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Уточняется, что на объекте находились иностранные военнослужащие и бойцы украинских добровольческих подразделений. При этом в Минобороны России информацию об ударе пока не комментировали.

Между тем ВС РФ за минувшие сутки поразили 149 объектов противника, включая объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ, склады, места сборки дальнобойных беспилотников, логистические центры и базы наемников. В Минобороны уточнили, что удары наносились авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

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