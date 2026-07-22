Россию атаковали 80 украинских дронов

Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 80 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Республике Крым.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотника ВСУ на жилой многоквартирный дом в региональном центре. В результате инцидента пострадавших нет, однако повреждены фасад здания, остекление и три припаркованных автомобиля.

До этого БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обошлось без пострадавших. Он добавил, что территорию оцепили, а жильцов эвакуировали.