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22 июля 2026 в 20:23

Россию атаковали 80 украинских дронов

Минобороны РФ: силы ПВО сбили над регионами 80 беспилотников ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 80 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Республике Крым.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотника ВСУ на жилой многоквартирный дом в региональном центре. В результате инцидента пострадавших нет, однако повреждены фасад здания, остекление и три припаркованных автомобиля.

До этого БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обошлось без пострадавших. Он добавил, что территорию оцепили, а жильцов эвакуировали.

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