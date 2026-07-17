«Территория оцеплена»: власти подтвердили падение дрона на дом в Липецке Губернатор Артамонов: беспилотник упал на многоквартирный дом в Липецке

БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в МАКСе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Артамонов добавил, что территорию оцепили, а жильцов эвакуировали. На месте работают все оперативные службы.

БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы, — написал губернатор.

Ранее на автодороге Севского района Брянской области гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. Боеприпас был замаскирован под обычную коробку. Раненый мужчина самостоятельно обратился к медикам.

До этого глава территориальной администрации и водитель служебного автомобиля пострадали при атаке ВСУ. Также в Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон повредил «Газель», а в поселке Октябрьский при детонации дрона выбило окна.