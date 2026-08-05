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05 августа 2026 в 13:44

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Какие последние новости об их исчезновении и поисках известны сегодня, 5 августа?

Какие известны последние новости о поисках Усольцевых

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой пропали в сентябре 2025 года. Тогда они отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе, но вскоре перестали выходить на связь. Их поиски продолжаются до сих пор.

Помощник руководителя СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина сообщила, что на настоящий момент следствие сосредоточено на процессуальных действиях, не связанных с полевыми выходами, и рассматривает две основные версии исчезновения Усольцевых.

«Приоритетными все так же остаются две версии. Приоритетная версия — это несчастный случай, и также рассматривается криминальная. Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения», — заявила она.

Изначально следователи отрабатывали четыре версии: побег, похищение, несчастный случай и совершение преступления. Следователь-криминалист Павел Мамурков рассказал aif.ru, что в поисках зацепок следователи обыскали каждый дом в ближайшем поселке Кутурчин.

«Провели осмотр всех жилых и нежилых строений — каждый дом, подвал и подпол. Нужно было исключить версию, что преступление могли совершить, а тела спрятать в одном из зданий», — поделился он.

Могут ли Усольцевы быть живы

Знакомый Усольцевых Валентин Дегтерев считает, что члены пропавшей семьи могут находиться в разных местах, и предположил, что Сергей Усольцев, в отличие от супруги и маленькой дочери, мог остаться жив.

«Вполне возможно, что Сергей жив. А вот жена и ребенок погибли где-то недалеко от поселка. Я уверен в этом почти на 100%», — заявил он.

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что Усольцевых в тайге нет. По мнению специалиста, члены семьи живы.

«Мое мнение такое: если Усольцевы скрылись хитрым способом, ушли так, чтобы не оставить после себя следов, то выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог», — предположил в беседе с NEWS.ru эксперт.

Экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина в беседе с NEWS.ru допустил, что в пропаже семьи может быть криминальный след.

«Возможны какие-то разборки. Их могли увезти. А раз Сергей Усольцев связан с бизнесом, криминальный след наиболее вероятен. С другой стороны, если бы семью пытались убить, то тела уже нашли бы и грабители бы точно забрали машину, чего не произошло», — заявил он.

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