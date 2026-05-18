Криминалист назвал наиболее вероятную версию пропажи Усольцевых

Пропавшая в сибирской тайге в сентябре 2025 года семья Усольцевых могла покинуть территорию России, использовав для этого поддельные документы, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, версия о несчастном случае в лесу практически исключена, поскольку любые происшествия с людьми в дикой природе оставляют после себя улики.

Моя версия пропажи Усольцевых такова: они скрылись из России по поддельным документам, которые были сделаны заранее. Сейчас они могут находиться за рубежом. Это мое предположение. Семья могла уехать из РФ через Монголию или другую сопредельную страну. Чудес не бывает. Если бы с ними произошел несчастный случай, например, с дикими животными, их следы пребывания в тайге были бы обнаружены: вещи, фрагменты тел. Сейчас мы абсолютно ничего не видим, — пояснил Игнатов.

Ранее сообщалось, что красноярские спасатели обследовали 11 км подъездных путей к туристическим тропам в районе поселка Кутурчин в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Сотрудники также обошли 12 кв. км лесов в районе горы Мальвинка. Поиски не дали никаких результатов.