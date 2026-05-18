День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 10:08

Криминалист назвал наиболее вероятную версию пропажи Усольцевых

Криминалист Игнатов: Усольцевы могли скрыться из России по поддельным документам

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Пропавшая в сибирской тайге в сентябре 2025 года семья Усольцевых могла покинуть территорию России, использовав для этого поддельные документы, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, версия о несчастном случае в лесу практически исключена, поскольку любые происшествия с людьми в дикой природе оставляют после себя улики.

Моя версия пропажи Усольцевых такова: они скрылись из России по поддельным документам, которые были сделаны заранее. Сейчас они могут находиться за рубежом. Это мое предположение. Семья могла уехать из РФ через Монголию или другую сопредельную страну. Чудес не бывает. Если бы с ними произошел несчастный случай, например, с дикими животными, их следы пребывания в тайге были бы обнаружены: вещи, фрагменты тел. Сейчас мы абсолютно ничего не видим, — пояснил Игнатов.

Ранее сообщалось, что красноярские спасатели обследовали 11 км подъездных путей к туристическим тропам в районе поселка Кутурчин в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Сотрудники также обошли 12 кв. км лесов в районе горы Мальвинка. Поиски не дали никаких результатов.

Общество
Усольцевы
Красноярский край
криминалисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп двумя словами описал идеи Ирана
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.