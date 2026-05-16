Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать

Салат из молодой капусты «Дежурный» — это свежий, хрустящий и быстрый салат, который готовится из доступных овощей в масляно-уксусной заправке.

Для приготовления понадобится: 300 г молодой капусты, 2 свежих огурца, 1 морковь, пучок укропа, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте. Огурцы нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите. В большой миске смешайте капусту, огурцы, морковь и укроп. В отдельной посуде смешайте масло, уксус, сахар и соль, залейте салат. Тщательно перемешайте. Дайте настояться 5–10 минут. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить салат «Дежурный». Она отметила, что капусту, даже молодую, лучше помять руками перед тем, как добавлять салат. Так он будет наиболее нежный.

Ранее стало известно, как приготовить салат со свеклой «Красный бархат»: рецепт простой и бюджетный.

Дарья Иванова
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
