Неизвестный расстрелял компанию подростков из окна Подросток получил пулю в спину на территории ЖК в Люберцах

Неизвестный выстрелил в компанию подростков из пневматического оружия в Люберцах, один несовершеннолетний получил ранения, заявил РИА Новости адвокат семьи пострадавшего Роман Закирьянов. По словам собеседника, пострадавшему потребовалась помочь медиков. Адвокат уточнил, что злоумышленник стрелял из окна дома.

Компания подростков 14-15 лет вечером сидела во дворе на скамейке в телефонах, они не шумели. Один из ребят встает, и тут ему выстреливают в спину из пневматического оружия из окна. Скорая помощь доставила молодого человека до больницы, из спины у него извлекли пулю, — рассказал Закирьянов.

В полиции заявили, что проверят записи с камер наблюдения в ближайшие дни. Однако семья пострадавшего, продолжил адвокат, переживает, что часть кадров к этому времени может не сохраниться.

Ранее 66-летний пенсионер несколько раз выстрелил из пневматики по школе и детской площадке. Мужчина открыл огонь из окна собственной квартиры на Каширском шоссе. По предварительной информации, никто не пострадал. Стрелка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».