В России рассказали о высоком интересе недружественных стран к Севморпути

Морской порт Дудинка. Арктический порт федерального значения на трассе Северного морского пути Дудинка — крупнейший в Сибири и самый северный международный морской порт в России

В России рассказали о высоком интересе недружественных стран к Севморпути Чибис: недружественные страны интересуются Севморпутем после перекрытия Ормуза

Недружественные страны стали все чаще интересоваться Северным морским путем после блокировки Ормузского пролива, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на полях ПМЭФ. Он отметил, что представители этих государств ведут непубличные переговоры, в том числе с его регионом, передает корреспондент NEWS.ru.

Северный морской путь интересует в том числе бывших наших партнеров. Очень активно, кстати, они этим интересуются, — сказал Чибис.

Губернатор добавил, что недружественные страны понимают все риски традиционных логистических маршрутов. Они также осознают, что Севморпуть может стать критически важным для их торговли и суверенитета, заключил Чибис.

Ранее стало известно, что Южная Корея намерена запустить в сентябре тестовый рейс по Северному морскому пути. По словам главы Корейско-российского делового совета Пака Чжона Хо, данный маршрут представляет большое значение для республики.

До этого заместитель министра транспорта России Александр Пошивай заявил, что глобальная перестройка логистики, вызванная закрытием Ормузского пролива, создала новые возможности для развития Северного морского пути. По его словам, Москва намерена воспользоваться открывающимися возможностями.