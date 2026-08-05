Перестала покупать джемы — варю яблочное повидло на зиму: гуще пастилы и ароматнее варенья

Забудьте о магазинных джемах с крахмалом и пектином — это повидло из простых яблок, сахара и терпения. Варю его без воды, без лишних добавок, только фрукты и сладость. Оно получается густым, прозрачным, янтарным, с естественной кислинкой и насыщенным яблочным ароматом. Ложка стоит, а на блюдце капля не растекается — идеальная намазка для тостов, начинка для пирогов и просто ложкой из банки. Готовится без сложных техник, а результат радует всю зиму.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг яблок (кисло-сладких), 1 кг сахара, сок половинки лимона. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар и лимонный сок, оставьте на 2 часа для выделения сока. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите, помешивая, 40–50 минут до загустения. Горячее повидло разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это повидло для своих блинов. Даже те, кто не любит яблочные заготовки, уплетали его с оладьями. Кстати, вместо сахара можно добавить мёд — вкус станет более бархатным. Находка, а не рецепт!