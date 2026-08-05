Патрушев оценил морской технологический потенциал России и Бразилии Патрушев: у России и Бразилии есть потенциал в разработке морских технологий

Россия и Бразилия обладают большим потенциалом для совместной разработки перспективных морских технологий, включая робототехнику, беспилотные и автономные аппараты, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа. Среди других перспективных направлений — энергетические и навигационные системы, материалы для морской техники, климатическая устойчивость и тренажеры для подготовки экипажей, передает РИА Новости.

Большие перспективы имеются у совместной разработки перспективных морских технологий, в том числе в области робототехники, беспилотных и автономных аппаратов, энергетических и навигационных систем, материаловедения и климатической устойчивости, тренажеров для подготовки экипажей, — пояснил Патрушев.

Ранее руководитель Морской коллегии заявил, что Россия помогла Китаю наладить гражданское судостроение. Он добавил, что именно поэтому необходимо пользоваться отечественными знаниями и наработками. Патрушев также отметил, что российские судостроители справятся с созданием военных и гражданских судов лучше зарубежных.