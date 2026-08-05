Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 10:19

В ФСБ раскрыли тактику спецслужб Украины по отношению к завербованным

ФСБ: кураторы применяют против завербованных россиян тактику усложнения заданий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Киевские кураторы применяют в отношении завербованных россиян тактику постепенного усложнения заданий, сообщил ТАСС оперативный сотрудник ФСБ. В качестве примера он рассказал о задержанном в Калужской области молодом человеке, который планировал поджечь военкомат по заданию СБУ.

На первоначальном этапе фигуранту поручался сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки. По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования по подготовке диверсионных мероприятий на объекте Министерства обороны Российской Федерации. В ходе реализации оперативной разработки преступная деятельность блокирована на этапе приготовления к преступлению, — пояснил сотрудник ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что в Калужской области задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военного комиссариата по заданию СБУ. Молодой человек инициативно связался с украинским куратором, наносил оскорбительные надписи на жилые дома, а затем приобрел компоненты для изготовления зажигательных смесей и провел разведку объекта.

До этого в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ заявили, что жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Россия
Власть
ФСБ
Киев
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На месте пожара на АЗС в Ростове развернули мобильную приемную полиции
Травматолог назвал распространенную ошибку при обработке ран
Медведчук заявил, что Евросоюз финансирует свой развал
Вайкуле выставила особняк в Латвии с огромной скидкой
Стало известно, что грозит пассажирам с чемоданными-матрешками
Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте
Наступление ВС РФ на Запорожье 5 августа: последние новости, заход в Орехов
Овчинский: в Москве открыли инсталляции к 70-летию Дня строителя
Юрист рассказала, в каких случаях за курение в доме грозит штраф
Штат ВС России увеличен на 27 тыс. человек
Гастроэнтеролог объяснил, как протекает циклоспороз
ВОЗ предупредила о клещах из-за опасного вируса Бурбон
Эксперт по фитнесу ответил, реально ли расслабиться на йоге со стрельбой
«Руки и ноги были связаны»: в Малайзии нашли тело известного бизнесмена
Удары по Украине сегодня, 5 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия
Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде
Россиянин рассказал, как собирался поджечь военкомат
Стало известно, как изменятся цены на продукты из-за закона о мониторинге
Россиянам перечислили рекомендуемые внеклассные занятия
Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: последние новости, главные события
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.