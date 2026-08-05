В ФСБ раскрыли тактику спецслужб Украины по отношению к завербованным ФСБ: кураторы применяют против завербованных россиян тактику усложнения заданий

Киевские кураторы применяют в отношении завербованных россиян тактику постепенного усложнения заданий, сообщил ТАСС оперативный сотрудник ФСБ. В качестве примера он рассказал о задержанном в Калужской области молодом человеке, который планировал поджечь военкомат по заданию СБУ.

На первоначальном этапе фигуранту поручался сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки. По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования по подготовке диверсионных мероприятий на объекте Министерства обороны Российской Федерации. В ходе реализации оперативной разработки преступная деятельность блокирована на этапе приготовления к преступлению, — пояснил сотрудник ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что в Калужской области задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военного комиссариата по заданию СБУ. Молодой человек инициативно связался с украинским куратором, наносил оскорбительные надписи на жилые дома, а затем приобрел компоненты для изготовления зажигательных смесей и провел разведку объекта.

До этого в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ заявили, что жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.