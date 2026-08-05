Цены на кофе обновили максимум на мировых биржах Мировые цены на кофе в июле взлетели до максимума с января 2026 года

В июле мировые биржевые котировки на основные сорта кофе — арабику и робусту — выросли до максимума с начала года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Стоимость робусты за месяц подскочила на 9,1%, достигнув $4,07 (330 рублей) за килограмм, что превышает показатели января.

В июле биржевые цены на арабику продемонстрировали еще более резкий рост - за месяц они подскочили на 16,5%, достигнув $7,91 (641 рубль) за килограмм. Это максимальный уровень с января, когда стоимость составляла $8,02 (650 рублей) за килограмм.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что пикша стала самой подешевевшей рыбой на российском оптовом рынке в 2026 году. С начала года цены на нее снизились на 5,4%, а за 12 месяцев — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган — Госкомцен. Он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.