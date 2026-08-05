Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 10:59

Цены на кофе обновили максимум на мировых биржах

Мировые цены на кофе в июле взлетели до максимума с января 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В июле мировые биржевые котировки на основные сорта кофе — арабику и робусту — выросли до максимума с начала года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Стоимость робусты за месяц подскочила на 9,1%, достигнув $4,07 (330 рублей) за килограмм, что превышает показатели января.

В июле биржевые цены на арабику продемонстрировали еще более резкий рост - за месяц они подскочили на 16,5%, достигнув $7,91 (641 рубль) за килограмм. Это максимальный уровень с января, когда стоимость составляла $8,02 (650 рублей) за килограмм.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что пикша стала самой подешевевшей рыбой на российском оптовом рынке в 2026 году. С начала года цены на нее снизились на 5,4%, а за 12 месяцев — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи и создать новый контрольный орган — Госкомцен. Он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.

Экономика
кофе
цены
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала о правилах питания в жару
Мужчина чудом нашел выброшенный в мусор лотерейный билет на €1 млн
Обстановка в Крыму 5 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Новак дал новое поручение по топливу
Минфин ожидает 114,2 млрд рублей нефтегазовых доходов бюджета РФ в августе
Запрет на русских соболей убивает бизнес ЕС: почему отменять его уже поздно
Военэксперт назвал способ защитить склады Wildberries от ударов БПЛА
«Зловещий план»: ученые предложили сократить население Земли вдвое
Эксперт объяснил, можно ли пить родниковую воду в Москве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 августа: где сбои в РФ
Почему не работает Telegram 5 августа: замедление, сбои, последние новости
Стало известно страшное для Украины решение Трампа
Рецидивист на питбайке не захотел останавливаться и сбил полицейского
НАТО подтвердила обнаружение БПЛА со взрывчаткой у самолета Украины
Терапевт перечислил неожиданные факторы беспокойного сна
Мужчина лишился стопы при взрыве в Белгородской области
Хинштейн назвал число пострадавших после атаки БПЛА
«Ухо полностью сгорело»: молния убила пастуха и его лошадь
Ижевка, Доброполье, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 5 августа
«Большая часть»: Собянин рассказал о логистической значимости Москвы
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.