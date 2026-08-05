Терапевт перечислил неожиданные факторы беспокойного сна

Скрытое обезвоживание, болевой синдром, висцеральные нарушения, тревога и стресс могут вызывать частые пробуждения ночью, предупредил в беседе с Lenta.ru терапевт Максим Губка. Он уточнил, что беспокойный сон, в частности, может быть связан с дискомфортом в позвоночнике и суставах, кишечными коликами и гастроэзофагеальным рефлюксом.

Недостаточное потребление жидкости в течение дня может сопровождаться жаждой и сухостью во рту ночью, а избыток жидкости вечером — частыми пробуждениями из-за необходимости посетить туалет, — отметил Губка.

Врач подчеркнул, что даже малейшие болевые ощущения могут спровоцировать пробуждение при смене положения тела или переходе из поверхностного сна в более глубокую фазу. Специалист добавил, что хроническое психоэмоциональное перенапряжение изменяет баланс гормонов, прежде всего кортизола и адреналина, что чревато ночными кошмарами и нарушением непрерывности сна.

Ранее сомнолог Борис Яковлев рассказал, что постоянный сон при включенном свете повышает риск развития сахарного диабета. По его словам, даже слабая подсветка при засыпании ощутимо бьет по обмену веществ и работе сердца.