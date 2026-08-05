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05 августа 2026 в 13:08

Пенсионер из Суджи обратился к Путину с важной просьбой

Житель Суджи попросил Путина о программе образования для детей из приграничья

Николай Скрынник Николай Скрынник Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
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Военный пенсионер и житель города Суджи Николай Скрынник записал видеобращение к президенту России Владимиру Путину и министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой помочь эвакуированным детям, передает корреспондент NEWS.ru. В частности, он предложил разработать госпрограмму профессионального образования для школьников из приграничных регионов.

От имени суджан прошу обратить внимание на эту ситуацию, на наших детей и внуков. Возможно, выработать отдельную госпрограмму по обеспечению профессиональным образованием ребят с приграничья, дать им возможности. При нынешней ситуации у них пока путь один — на улицу. Прошу не оставить без внимания наше обращение, — попросил Скрынник.

Пенсионер также поделился историей своего 14-летнего внука. По словам мужчины, за два года до вторжения ВСУ в Суджу школьник учился в удаленном формате из-за обстрелов со стороны Украины. Семья была вынуждена бросить дом из-за атак противника, из-за чего подросток снова перешел на «удаленку».

Несмотря на это, мальчик хорошо закончил школу, однако баллов для поступления в колледж на бюджет ему не хватило. Пенсионер напомнил, что многие суджане потеряли все в ходе конфликта и часто не могут даже устроиться на работу.

Ранее омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что пять жителей Курской области, которых захватили ВСУ, возвращаются в Россию. Среди них механизатор из села Любимовка, строители из Любимовки и Ольговки, жительница Суджи и еще один мужчина.

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