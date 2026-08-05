Юрист напомнил, когда водитель вправе оспорить штраф за нарушения ПДД Юрист Кристалев: обжаловать штраф за нарушения ПДД можно при ошибках системы

Водитель вправе обжаловать штраф за нарушения ПДД в случае, если система, считывающая их, выдала ошибку, заявил в эфире телеканала «Крым 24» юрист Петр Кристалев. Иными словами, это возможно, если в действиях автомобилиста по факту не было состава административного правонарушения.

Обжаловать можно, если нет состава события административного правонарушения, грубо говоря, если вы открываете свои Госуслуги и видите, что вам штраф за сплошную пришел, потому что, например, упала тень или неправильно считан государственный регистрационный знак. Вы пишете обжалование, достаточно быстро ЦАФАП этот вопрос решает и штраф отменяет, — подчеркнул Кристалев.

По его словам, жалобу следует подать в течение 10 дней с момента получения постановления. Если же автомобилист не успел это сделать в срок в связи с болезнью или командировкой, он вправе обратиться в суд и приложить соответствующее ходатайство. После этого у него появится возможность обжаловать штраф.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что штраф с дорожной камеры можно оспорить, если на фотографии тяжело распознать государственный номер машины. Реальные шансы на успешное обжалование также есть в ситуациях, когда данные на снимке расходятся с соответствующим постановлением, например по марке, модели или цвету автомобиля.