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05 августа 2026 в 13:04

Юрист отреагировал на легализацию обращения криптовалют в России

Юрист Капштык: легализация обращения криптовалют поддержит экономику России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Легализация обращения криптовалют положительно отразится на российской экономике, это решение стало шагом вперед, заявил в беседе с Lenta.ru юрист-экономист Юрий Капштык. До этого подобные валюты использовались преимущественно в серых схемах и на зарубежных счетах.

То, что сейчас идет легализация и фактически обналичивание, переход в открытый оборот, в определенной степени это и прозрачность экономики, прозрачность бизнеса как предпринимателей, так и юридических лиц. Плюс ко всему это дополнительное включение в реестр, а значит и соответствующие налоги. Поэтому это шаг вперед, тем более что уже фактически мировая экономика показала, что как бы ни было, но это все-таки существующая валюта, — высказался Капштык.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

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