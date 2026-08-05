Юрист отреагировал на легализацию обращения криптовалют в России

Легализация обращения криптовалют положительно отразится на российской экономике, это решение стало шагом вперед, заявил в беседе с Lenta.ru юрист-экономист Юрий Капштык. До этого подобные валюты использовались преимущественно в серых схемах и на зарубежных счетах.

То, что сейчас идет легализация и фактически обналичивание, переход в открытый оборот, в определенной степени это и прозрачность экономики, прозрачность бизнеса как предпринимателей, так и юридических лиц. Плюс ко всему это дополнительное включение в реестр, а значит и соответствующие налоги. Поэтому это шаг вперед, тем более что уже фактически мировая экономика показала, что как бы ни было, но это все-таки существующая валюта, — высказался Капштык.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.