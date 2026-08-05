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05 августа 2026 в 13:56

Названы последствия освобождения Рыжевки

Минобороны РФ: освобождение Рыжевки способствует расширению полосы безопасности

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов /РИА Новости
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Установление контроля над Рыжевкой способствует расширению полосы безопасности в Сумской области, сообщило Минобороны России в МАКСе. Это стало результатом активных действий штурмовых подразделений 1427-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север».

При зачистке населенного пункта российские штурмовики выбили украинских националистов. Огневую поддержку нашим военнослужащим оказывали расчеты артиллерии и ударных БПЛА группировки войск «Север», своевременно уничтожая огневые точки и резервы противника. Установление контроля над данным населенным пунктом способствует расширению полосы безопасности в Сумской области, — сказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли около 1380 военнослужащих. Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки войск «Восток» — свыше 360 бойцов.

До этого расчет FPV-дрона российской группировки войск «Север» уничтожил американский бронеавтомобиль HMMWV ВСУ в Сумской области. Военные засекли движение техники во время наблюдения за тыловыми маршрутами противника и оперативно нанесли по ней точный удар.

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