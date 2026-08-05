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05 августа 2026 в 13:18

Стали известны суточные потери среди бойцов ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли около 1380 бойцов в зоне СВО

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли около 1380 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки войск «Восток» — свыше 360 бойцов.

На направлении «Север» потери ВСУ составили до 290 человек, на направлении «Запад» — свыше 210. В свою очередь группировка войск «Юг» уничтожила до 160 солдат противника, «Центр» — свыше 325, «Днепр» — до 35.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны заявил, что группировка «Восток» в зоне спецоперации продвигается темпами, заслуживающими самых высоких оценок. По словам главы государства, указанные войска действует энергично и активно.

Также в Минобороны России сообщили, что подразделения ВС России за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Харьковской области и освободили Зарницу в Запорожской области. Эти успехи достигнуты благодаря активным наступательным действиям группировок «Север» и «Восток».

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