Стали известны суточные потери среди бойцов ВСУ Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли около 1380 бойцов в зоне СВО

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли около 1380 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки войск «Восток» — свыше 360 бойцов.

На направлении «Север» потери ВСУ составили до 290 человек, на направлении «Запад» — свыше 210. В свою очередь группировка войск «Юг» уничтожила до 160 солдат противника, «Центр» — свыше 325, «Днепр» — до 35.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны заявил, что группировка «Восток» в зоне спецоперации продвигается темпами, заслуживающими самых высоких оценок. По словам главы государства, указанные войска действует энергично и активно.

Также в Минобороны России сообщили, что подразделения ВС России за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Харьковской области и освободили Зарницу в Запорожской области. Эти успехи достигнуты благодаря активным наступательным действиям группировок «Север» и «Восток».