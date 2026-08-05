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05 августа 2026 в 13:14

В Минобороны отчитались о пораженных целях на Украине

ВС России поразили используемым ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости
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Нанесены удары по объектам топливно-энергетического и транспортного комплекса, задействованным в обеспечении украинских войск, сообщило Минобороны России в МАКСе. Атаки производились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Поражены цели в 153 районах.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — заявили в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ заявило, что расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ВС России поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр «Новой почты» в Черниговской области. В ведомстве также сообщили, что удар был нанесен по газокомпрессорной станции в Полтавской области.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Рабен Украина» в Броварах под Киевом, через который проходили комплектующие для беспилотников. В ведомстве уточнили, что минувшей ночью был проведен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

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