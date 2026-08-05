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05 августа 2026 в 08:44

Транспортно-логистический центр на Украине не выдержал мощи ВПК России

ВС России ударили по транспортно-логистическому центру «Рабен Украина»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские военные нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Рабен Украина» в Броварах под Киевом, через который проходили комплектующие для беспилотников, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Как уточнили в ведомстве, минувшей ночью был проведен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

Поражены в Киевской области <…> транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения, — заявили в МО РФ.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВС России поразили логистический центр «МЛП-Чайка» в Киеве, который использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников большой и средней дальности. В ведомстве сообщили, что удар также был нанесен по объектам «Новой почты». Кроме того, в ходе массированного удара был поврежден транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где осуществлялось производство беспилотников различных модификаций.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что в ночное время ВСРоссии нанесли удар по логистическому центру «Терминал Бровары» в Киевской области. По данным ведомства, на этом объекте хранились комплектующие иностранного производства для беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности.

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