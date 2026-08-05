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05 августа 2026 в 09:05

Во Владимирской области завершили ликвидацию пожара на атакованном складе

Пожар после атаки беспилотников на склад WB под Владимиром ликвидировали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар на складе Wildberries во Владимирской области, вспыхнувший после атаки беспилотников, полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Окончательно возгорание потушили 4 августа в 19:56 по московскому времени.

Полная ликвидация последствий пожара 4 августа в 19:56, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что на логистическом объекте Wildberries в Тульской области была заранее проведена эвакуация после возгорания, возникшего в результате атаки. При этом отмечается, что на месте продолжают работать пожарные подразделения.

Между тем в МЧС России сообщили, что открытое горение на производственном объекте в Перми полностью ликвидировано. По данным ведомства, до этого загорелась емкость с дизельным топливом. Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, при этом спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние здания. К ликвидации последствий возгорания привлекались пожарно-спасательные подразделения.

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