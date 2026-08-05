Во Владимирской области завершили ликвидацию пожара на атакованном складе Пожар после атаки беспилотников на склад WB под Владимиром ликвидировали

Пожар на складе Wildberries во Владимирской области, вспыхнувший после атаки беспилотников, полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Окончательно возгорание потушили 4 августа в 19:56 по московскому времени.

Полная ликвидация последствий пожара 4 августа в 19:56, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что на логистическом объекте Wildberries в Тульской области была заранее проведена эвакуация после возгорания, возникшего в результате атаки. При этом отмечается, что на месте продолжают работать пожарные подразделения.

Между тем в МЧС России сообщили, что открытое горение на производственном объекте в Перми полностью ликвидировано. По данным ведомства, до этого загорелась емкость с дизельным топливом. Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, при этом спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние здания. К ликвидации последствий возгорания привлекались пожарно-спасательные подразделения.