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05 августа 2026 в 09:01

Лесные пожары стерли с лица земли сотни домов коренного населения Канады

В Канаде лесные пожары уничтожили 230 домов коренного населения

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Лесные пожары уничтожили почти 230 домов коренного населения в резервации неподалеку от города Вернон на западе Канады, передает агентство Associated Press. По информации издания, масштабные пожары начались в стране еще в мае на фоне аномальной жары и гроз.

Быстро распространяющийся лесной пожар уничтожил около 230 домов в поселении коренного населения на западе Канады, — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что огонь охватил более 3 млн гектаров, а дым от пожаров ухудшил качество воздуха как в самой Канаде, так и в соседних США. При этом американский лидер Дональд Трамп обвинил Оттаву в отказе от элементарных мер по уходу за лесами и уборки лесного мусора.

Ранее сообщалось, что во Франции количество задержанных по подозрению в причастности к лесным пожарам выросло до 375 человек. Из них 142 — несовершеннолетние. По словам специалистов, в этом году лесные пожары затронули рекордные площади в Европе.

До этого стало известно, что в Турции арестовали по меньшей мере шесть человек, обвиняемых в причастности к лесным пожарам. Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что следствие ведется по 44 возгораниям, произошедшим с 1 июня в 16 провинциях.

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