Таиланд передал Лаврову письмо после гибели двух россиян в Паттайе МИД Таиланда передал Лаврову письмо с соболезнованиями после гибели двух россиян

Министерство иностранных дел Таиланда передало главе МИД России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством двух российских граждан в Паттайе, сообщили в таиландском внешнеполитическом ведомстве. Это случилось во время встречи с послом РФ в королевстве Евгением Томихиным.

Также министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу во время брифинга заявил, что произошедшее нанесло ущерб репутации страны как туристического направления. По его словам, власти признают негативное влияние этого преступления на имидж государства.

Россиян убили в Таиланде после похищения. 17-летний Роман получил два огнестрельных ранения в живот, а его 22-летнюю сестру забили насмерть кулаками. Один из задержанных лидеров тайской ОПГ рассказал во время следственного эксперимента, что после похищения россияне пытались сопротивляться.

Позже премьер министр страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание. По его словам, подозреваемые не получат права на временное освобождение под залог. Премьер также сообщил, что следствие создаст специальные группы для проверки всех элементов доказательной базы, включая улики и показания свидетелей.