Попытки нанести стратегическое поражение России не имеют перспектив, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, которые передает ТАСС, Запад тщетно пытается сделать это руками «киевских марионеток».

Цель эта (нанести РФ «стратегическое поражение». — NEWS.ru) абсолютно тщетна, абсолютно беспочвенна, этого никогда не будет. Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести «стратегическое поражение». Но Запад, к сожалению, пытается сделать это руками своих киевских марионеток, — сказал Галузин.

Реализовать подобную цель невозможно, подчеркнул дипломат. Свое заявление он сделал, выступая на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил: так называемый 40-дневный план президента Украины Владимира Зеленского по давлению на Россию провалился и приблизил победу Москвы. По его словам, атаки ВСУ не смогли запугать россиян и показали истинную суть Украины.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский ошибочно рассчитывает ударами вглубь России вынудить Москву принять условия Киева. Эксперт считает, что украинский президнт утратил способность рационально оценивать ход конфликта и заблуждается.