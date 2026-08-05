Растения начали помогать в добыче российских редкоземов В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений

Российские ученые разработали технологию извлечения редкоземельных металлов с помощью растений, сообщает газета «Известия». Метод позволяет получать ценные элементы из техногенных отвалов.

Технология уже отработана на образцах с участков добычи фосфогипса и обогащения лопарита. Опытные посадки планируется начать в следующем году.

В основе метода лежит использование растений-гипераккумуляторов. Их высаживают на техногенных отвалах, где они извлекают полезные элементы из почвы и накапливают их в своей биомассе.

Начальник лаборатории металлургических процессов института «Гиредмет» Виталий Санин сообщил, что такой способ получил название «фитомайнинг». По его словам, технология требует значительно меньших капитальных затрат по сравнению с традиционными методами добычи.

Для экспериментов исследователи отобрали белую горчицу, подсолнечник, кукурузу, лен, гречиху, папоротник, борщевик и другие культуры. Как отметил Санин, эти растения быстро растут и хорошо адаптированы к климатическим условиям России.

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