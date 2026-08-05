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05 августа 2026 в 01:48

Растения начали помогать в добыче российских редкоземов

В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские ученые разработали технологию извлечения редкоземельных металлов с помощью растений, сообщает газета «Известия». Метод позволяет получать ценные элементы из техногенных отвалов.

Технология уже отработана на образцах с участков добычи фосфогипса и обогащения лопарита. Опытные посадки планируется начать в следующем году.

В основе метода лежит использование растений-гипераккумуляторов. Их высаживают на техногенных отвалах, где они извлекают полезные элементы из почвы и накапливают их в своей биомассе.

Начальник лаборатории металлургических процессов института «Гиредмет» Виталий Санин сообщил, что такой способ получил название «фитомайнинг». По его словам, технология требует значительно меньших капитальных затрат по сравнению с традиционными методами добычи.

Для экспериментов исследователи отобрали белую горчицу, подсолнечник, кукурузу, лен, гречиху, папоротник, борщевик и другие культуры. Как отметил Санин, эти растения быстро растут и хорошо адаптированы к климатическим условиям России.

Ранее ученые из Центра Гамалеи создали экспериментальный образец вакцины против немелкоклеточного рака легких, рассказал научный руководитель учреждения Александр Гинцбург. По его словам, этот тип онкозаболеваний наиболее распространен, поскольку часто развивается у курящих людей.

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Россия
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