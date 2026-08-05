Мирошник сообщил о гибели 49 мирных жителей РФ от атак ВСУ за неделю

Мирошник сообщил о гибели 49 мирных жителей РФ от атак ВСУ за неделю

За последнюю неделю июля в результате атак ВСУ погибли 49 мирных жителей России, в том числе четверо детей, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, общее число пострадавших за этот период превысило 390 человек.

За последнюю неделю июля от рук украинских нацистов погибли 49 мирных жителей, в том числе четверо детей. Общее число пострадавших превысило 390 человек, — сказал Мирошник.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что сразу восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации. Среди них оказались студенты и аспиранты заочной и вечерней форм обучения, а также граждане, которые получают второе или третье высшее образование.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый может попытаться организовать «медийное контрнаступление», чтобы продемонстрировать свою эффективность после назначения. После его назначения практика так называемых мясных штурмов не изменится.