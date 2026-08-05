Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон выступила с предупреждением в адрес Японии, заявив о возможности принятия «новых военных решений», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По данным агентства, Ким Е Чжон раскритиковала недавний испытательный пуск крылатой ракеты «Томагавк», который провела Япония.

Представитель руководства КНДР назвала действия японской стороны агрессивными. Она заявила, что они могут повлечь ответные шаги со стороны Пхеньяна.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что КНДР выступила с резкой критикой заявления председателя июльского форума АСЕАН, в котором была затронута тема денуклеаризации страны. По ее словам, эта идея уже утратила смысл как с концептуальной, так и с практической точки зрения.

До этого Ким Чен Ын заявил, что истинный мир может быть достигнут только через создание сильной армии и укрепление национального ядерного арсенала. Выступая на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, он подчеркнул, что одной лишь готовности к военным угрозам недостаточно для обеспечения безопасности страны и народа.