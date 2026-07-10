Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 13:38

КНДР обозначила условие для достижения «истинного мира»

KCNA: Северная Корея усилила свои ядерные возможности для обеспечения мира

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что истинный мир может быть достигнут только через создание сильной армии и укрепление национального ядерного арсенала, передает KCNA. Выступая на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, он подчеркнул, что одной лишь готовности к военным угрозам недостаточно для обеспечения безопасности страны и народа.

Безопасность страны и народа невозможно обеспечить одной лишь готовностью [к военным угрозам]. Только тогда, когда мы создадим сильную армию и будем с помощью ее мощной силы сдерживать угрозы, станет возможным достижение истинного мира, — сказал Ким Чен Ын.

В качестве конкретных мер по укреплению армии он назвал качественное и количественное наращивание ядерного потенциала. Также к ним он отнес модернизацию технической инфраструктуры и военных баз.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова заявил, что Россия способна создать антинатовский блок для противостояния с Альянсом. По его словам, в коалицию могут войти союзники Москвы в лице Белоруссии, Китая, КНДР и Ирана.

Азия
КНДР
Ким Чен Ын
армия
ядерный арсенал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак рассказал о преимуществах газомоторных автомобилей
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА
Медведь забрел в торговый центр на военной базе, съел персик и ушел
«Ждут серьезные испытания»: синоптик предупредил об ударе стихии по Москве
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.