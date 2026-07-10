КНДР обозначила условие для достижения «истинного мира» KCNA: Северная Корея усилила свои ядерные возможности для обеспечения мира

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что истинный мир может быть достигнут только через создание сильной армии и укрепление национального ядерного арсенала, передает KCNA. Выступая на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, он подчеркнул, что одной лишь готовности к военным угрозам недостаточно для обеспечения безопасности страны и народа.

Безопасность страны и народа невозможно обеспечить одной лишь готовностью [к военным угрозам]. Только тогда, когда мы создадим сильную армию и будем с помощью ее мощной силы сдерживать угрозы, станет возможным достижение истинного мира, — сказал Ким Чен Ын.

В качестве конкретных мер по укреплению армии он назвал качественное и количественное наращивание ядерного потенциала. Также к ним он отнес модернизацию технической инфраструктуры и военных баз.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова заявил, что Россия способна создать антинатовский блок для противостояния с Альянсом. По его словам, в коалицию могут войти союзники Москвы в лице Белоруссии, Китая, КНДР и Ирана.