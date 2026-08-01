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01 августа 2026 в 08:30

Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах

Кандинского признали самым дорогим русским художником на аукционах мира

Картина Василия Кандинского «Импровизация с лошадьми» (эскиз к импровизации № 20) в фонде In Artibus Картина Василия Кандинского «Импровизация с лошадьми» (эскиз к импровизации № 20) в фонде In Artibus Фото: Кирилл Каллиников /РИА Новости
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Василий Кандинский занял первую позицию в рейтинге русских живописцев по суммарной выручке от самых дорогих лотов, проданных на торгах Sotheby's и Christie's, подсчитало РИА Новости. Около 40 произведений этого основоположника абстракционизма превысили порог в $5 млн (397 млн рублей) каждое, а их общая стоимость оценена примерно в $591 млн (46,9 млрд рублей).

Второе место досталось основоположнику супрематизма Казимиру Малевичу — его картины, ушедшие с молотка за сумму не ниже $5 млн (397 млн рублей), принесли в совокупности около $252 млн (20 млрд рублей). Замыкает тройку Марк Шагал: на двух аукционных площадках зафиксировано 18 сделок по продаже его работ стоимостью от $5 млн каждая, общий объем которых составил приблизительно $162,5 млн (12,8 млрд рублей).

Ранее пресс-служба аукционного дома Sotheby's сообщила, что портрет Амедео Модильяни был продан в Лондоне за 48,2 млн фунтов стерлингов (около 4,75 млрд рублей). Эта работа стала самым дорогим лотом прошедших торгов. Картина «Сидящая обнаженная в колье» была создана в 1917–1918 годах. Полотно входило в собрание британского предпринимателя Джо Льюиса и его дочери Вивьен.

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