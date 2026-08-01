«Всегда буду защищать семью»: Анна Пересильд о школе кино, отце, «Садко»

Актриса Анна Пересильд прославилась благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». На момент съемок ей было всего 14 лет. Сейчас она снимается в сказочном блокбастере «Садко». На съемках фильма актриса рассказала о своей новой роли, главном совете родителей — актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, — а также впервые прокомментировала историю с поступлением в Московскую школу кино на курс актрисы и педагога Дарьи Мороз.

Что Анна Пересильд рассказала о роли в «Садко»

— Анна, расскажите, пожалуйста, о своей героине в сказке «Садко». Чем вас привлек образ?

— Я согласилась без сомнений! Любава — княжна, но не капризная и избалованная, а очень умная девочка, хотя ей всего 18 лет. В свои годы она управляет государством и способна решать серьезные вопросы.

— В советском фильме режиссера Александра Птушко Любаву сыграла Алла Ларионова, которую называли первой красавицей советского кино. Ее героиня — взрослая женщина, а не подросток. Вы не боитесь сравнений?

— Сравнение с Аллой Ларионовой — большая честь для меня. Но я стремлюсь не к подражанию, а к созданию самостоятельного образа. Мы с Любавой — из разных эпох, и это дает мне свободу: я могу раскрыть героиню по-новому, сохранив ее суть.

— Что у вас общего с Любавой?

— Я, как и Любава, всегда буду защищать свою семью. Когда читала сценарий, понимала каждый ее поступок. Да, мы с ней живем в разное время, но во многом мы похожи.

Моей героине, правда, очень тяжело — ей приходится выбирать между любовью и государством, во главе которого она стоит. Любава готова пожертвовать своими чувствами ради народа.

Анна Пересильд на съемках фильма «Садко» Фото: «НМГ Кинопрокат»

Какой главный профессиональный совет дали Анне Пересильд родители

— Что на съемках для вас стало самым сложным?

— Когда мы снимались в Приозерске, то много бегали по пристани. Вдобавок мне приходится ходить на каблуках, хотя в жизни я ношу совершенно другую обувь. Но это мелочи.

— Ваша мама — актриса Юлия Пересильд, отец — режиссер Алексей Учитель. Обращаетесь ли вы к ним за профессиональными советами во время работы над проектом?

— Конечно, я советуюсь с родителями. Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита (смеется. — NEWS.ru).

— Какой главный совет вам дали родители?

— Моя основная задача — показать Любаву живой и настоящей. Ее проблемы и переживания должны быть понятны зрителю. Посмотрите на другие сказки — почти в каждой поднимаются одинаковые темы, связанные с особенностью жанра. Хочется, чтобы наш фильм был умным, с реальными проблемами. Именно об этом мы говорили с родителями.

— Как считаете, может ли зритель устать от сказок?

— Мне часто предлагают сняться в сказках, и выбирать очень тяжело. К тому же соглашусь, что зритель может устать от этого жанра. Но сказки тоже бывают разные: кому-то нужен развлекательный контент, а кому-то — более серьезный.

В любом случае сказки несут в себе добро, а его сегодня очень не хватает. Так что я не вижу ничего плохого в этом жанре. Кинематограф не стоит на месте, на смену сказкам может прийти фантастика.

Анна Пересильд на съемках фильма «Садко» Фото: «НМГ Кинопрокат»

Почему Анна Пересильд решила поступать в МШК к Дарье Мороз

— Скоро учебный год. Как планируете совмещать съемки с учебой в Московской школе кино, куда недавно поступили?

— Я снимаюсь летом, а осенью планирую погрузиться в обучение. Я серьезно к этому отношусь, понимаю, что мне еще многое предстоит узнать.

— Почему решили поступать на курс Дарьи Мороз?

— Я с большим уважением отношусь к Дарье. Мне интересен ее взгляд на кино, ее работы. У нее в принципе новое, прогрессивное понимание индустрии. Она берет на свой курс тех, кто уже снимается, то есть мы, студенты, можем друг у друга многому научиться.

Для начала нам надо встретиться с однокурсниками и понять, что нас ждет в новом учебном году. Мне сложно делать какие-то прогнозы — я впервые нахожусь в статусе студентки. Мне бы не хотелось ошибаться в своих ожиданиях, но, думаю, меня ждет что-то суперинтересное.

— Никогда не задумывались учиться профессии у мамы — Юлии Пересильд?

— Вы когда-нибудь делали уроки с мамой так, чтобы не смеяться и не баловаться? (Смеется. — NEWS.ru.) Конечно, иногда можно совмещать и работу, и учебу, и семейные отношения, но это тяжело.

Мне хочется погрузиться в театральный мир, учиться у мастера, который не является членом моей семьи. Всегда интересно открывать что-то новое.

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