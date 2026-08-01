Косметолог назвала опасные последствия фейсфитнеса

Фейсфитнес может привести к мигрени и асимметрии лица, заявила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. По ее словам, такие упражнения способствуют перенапряжению мышц и усиливают морщины.

Фейсфитнес — это буквально гримасничанье, которое может вызывать головные боли и мигрени. Опасность неправильной техники, особенно вокруг висков и глазницы, может провоцировать напряжение краниальных мышц. Дисбаланс в нагрузке может усилить неравномерность мимики и спровоцировать асимметрию лица, — сказала Мухина.

Она отметила, что фейсфитнес немного улучшает тонус лицевых мышц, но при этом мимические морщины могут увеличиваться. По словам косметолога, чрезмерная нагрузка или резкие движения способствуют усталости лицевых мышц, изнашиванию челюстных суставов и боли в зубах.

Фейсфитнес — это нагрузка с помощью мимических движений с целью устранения морщин и улучшения микроциркуляции и лимфодренажа. Мышечные сокращения при фейсфитнесе задействуют актин и миозин. При стимуляции выделяется свободный кальций, вызывая скольжение нитей актином. Кожные заломы могут стать более выраженными, и мимические морщины только усиливаются — например, трансфронтальные, носогубные, окологубные, кисетные, «гусиные лапки» и «марионетки», — заключила Мухина.

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