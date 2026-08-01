Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 08:30

Косметолог назвала опасные последствия фейсфитнеса

Косметолог Мухина: фейсфитнес может вызывать мигрень и асимметрию лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Фейсфитнес может привести к мигрени и асимметрии лица, заявила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. По ее словам, такие упражнения способствуют перенапряжению мышц и усиливают морщины.

Фейсфитнес — это буквально гримасничанье, которое может вызывать головные боли и мигрени. Опасность неправильной техники, особенно вокруг висков и глазницы, может провоцировать напряжение краниальных мышц. Дисбаланс в нагрузке может усилить неравномерность мимики и спровоцировать асимметрию лица, — сказала Мухина.

Она отметила, что фейсфитнес немного улучшает тонус лицевых мышц, но при этом мимические морщины могут увеличиваться. По словам косметолога, чрезмерная нагрузка или резкие движения способствуют усталости лицевых мышц, изнашиванию челюстных суставов и боли в зубах.

Фейсфитнес — это нагрузка с помощью мимических движений с целью устранения морщин и улучшения микроциркуляции и лимфодренажа. Мышечные сокращения при фейсфитнесе задействуют актин и миозин. При стимуляции выделяется свободный кальций, вызывая скольжение нитей актином. Кожные заломы могут стать более выраженными, и мимические морщины только усиливаются — например, трансфронтальные, носогубные, окологубные, кисетные, «гусиные лапки» и «марионетки», — заключила Мухина.

Ранее врач — косметолог-дерматолог Ирина Троицкая рассказала, что загар в отпуске может состарить кожу за две недели. Она отметила, что ультрафиолет вызывает 80% внешних возрастных изменений кожи.

Здоровье
косметологи
советы
Life Style
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России атаковали склад, где хранили и производили детали для дронов ВСУ
Двое россиян поплатились за предательство страны
ВСУ остались без большого количества дронов после мощного удара ВС России
«Их можно только убить»: тайцы потребовали казни за расправу над россиянами
Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК
«Никто не подбирал»: Азаров высмеял новых украинских чиновников
Минобороны раскрыло протяженность антидроновых коридоров в зоне СВО
Пятилетнюю девочку нашли мертвой и опознали по розовой кофточке
Стало известно, как в РФ изменились объемы поставок техники с начала СВО
Латвия закрыла последний КПП на границе с Белоруссией
Стало известно, как Трамп собирается бомбить Иран
«Не знал»: Мишустин пообещал устранить проблему с запуском одной дороги
«Всегда буду защищать семью»: Анна Пересильд о школе кино, отце, «Садко»
Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с работниками комбината в Запорожье
Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах
Косметолог назвала опасные последствия фейсфитнеса
Восхваление Бандеры в школе возмутило украинскую семью
В Госдуме захотели наградить многодетных отцов
Мирошник назвал Украину крупнейшим центром незаконной торговли оружием
Мародеры в рядах ВСУ, успешные бои под Сумами: новости СВО к утру 1 августа
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.