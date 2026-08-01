Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 09:02

Стало известно, как Трамп собирается бомбить Иран

WSJ: новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые удары по Ирану запланированы на предстоящие выходные и могут растянуться на несколько дней, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Утверждается, что такое распоряжение отдал президент Дональд Трамп.

Американский лидер в беседах с приближенными неоднократно высказывал разочарование по поводу заключенного с Тегераном меморандума, считая его лишенным смысла. Иранская сторона, в свою очередь, не питает доверия к Вашингтону, а постоянные угрозы Трампа применить военную силу лишь осложняют перспективы дипломатического решения конфликта.

Ранее сообщалось, что президент США был готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии согласия Тегерана на прекращение огня. Именно прекращение боевых действий рассматривалось как отправная точка для любых переговоров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Ирана Аббас Аракчи были открыты к дипломатическому урегулированию конфликта.

Кроме того, Трамп заявлял, что Соединенные Штаты вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана всего, чего добиваются. Он подчеркнул, что это произойдет «совершенно точно».

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое россиян поплатились за предательство страны
ВСУ остались без большого количества дронов после мощного удара ВС России
«Их можно только убить»: тайцы потребовали казни за расправу над россиянами
Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК
«Никто не подбирал»: Азаров высмеял новых украинских чиновников
Минобороны раскрыло протяженность антидроновых коридоров в зоне СВО
Пятилетнюю девочку нашли мертвой и опознали по розовой кофточке
Стало известно, как в РФ изменились объемы поставок техники с начала СВО
Латвия закрыла последний КПП на границе с Белоруссией
Стало известно, как Трамп собирается бомбить Иран
«Не знал»: Мишустин пообещал устранить проблему с запуском одной дороги
«Всегда буду защищать семью»: Анна Пересильд о школе кино, отце, «Садко»
Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с работниками комбината в Запорожье
Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах
Косметолог назвала опасные последствия фейсфитнеса
Восхваление Бандеры в школе возмутило украинскую семью
В Госдуме захотели наградить многодетных отцов
Мирошник назвал Украину крупнейшим центром незаконной торговли оружием
Мародеры в рядах ВСУ, успешные бои под Сумами: новости СВО к утру 1 августа
ВС России нанесли удары по киевским предприятиям ВПК
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.