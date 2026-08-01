Стало известно, как Трамп собирается бомбить Иран WSJ: новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней

Новые удары по Ирану запланированы на предстоящие выходные и могут растянуться на несколько дней, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Утверждается, что такое распоряжение отдал президент Дональд Трамп.

Американский лидер в беседах с приближенными неоднократно высказывал разочарование по поводу заключенного с Тегераном меморандума, считая его лишенным смысла. Иранская сторона, в свою очередь, не питает доверия к Вашингтону, а постоянные угрозы Трампа применить военную силу лишь осложняют перспективы дипломатического решения конфликта.

Ранее сообщалось, что президент США был готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии согласия Тегерана на прекращение огня. Именно прекращение боевых действий рассматривалось как отправная точка для любых переговоров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Ирана Аббас Аракчи были открыты к дипломатическому урегулированию конфликта.

Кроме того, Трамп заявлял, что Соединенные Штаты вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана всего, чего добиваются. Он подчеркнул, что это произойдет «совершенно точно».