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01 августа 2026 в 09:40

Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК

Минэнерго Казахстана опровергло слухи об остановке работы КТК

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Сценарий полной приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который Казахстан экспортирует основную часть нефти, не рассматривается, заявили в Минэнерго республики. Ведомство опровергло появившиеся в СМИ сообщения о возможной остановке консорциума.

В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается, — говорится в сообщении.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что западные нефтяные корпорации могут финансировать атаки ВСУ на энергообъекты конкурентов. По мнению Прозорова, британские или голландские концерны могли оплатить удары по инфраструктуре КТК.

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КТК
нефть
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