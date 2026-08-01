Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК

Сценарий полной приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который Казахстан экспортирует основную часть нефти, не рассматривается, заявили в Минэнерго республики. Ведомство опровергло появившиеся в СМИ сообщения о возможной остановке консорциума.
В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается, — говорится в сообщении.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что западные нефтяные корпорации могут финансировать атаки ВСУ на энергообъекты конкурентов. По мнению Прозорова, британские или голландские концерны могли оплатить удары по инфраструктуре КТК.