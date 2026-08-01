Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК

Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК Минэнерго Казахстана опровергло слухи об остановке работы КТК

Сценарий полной приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который Казахстан экспортирует основную часть нефти, не рассматривается, заявили в Минэнерго республики. Ведомство опровергло появившиеся в СМИ сообщения о возможной остановке консорциума.

В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается, — говорится в сообщении.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что западные нефтяные корпорации могут финансировать атаки ВСУ на энергообъекты конкурентов. По мнению Прозорова, британские или голландские концерны могли оплатить удары по инфраструктуре КТК.