Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 09:46

ВСУ остались без большого количества дронов после мощного удара ВС России

ВС России ударили по месту хранения БПЛА-перехватчиков

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска в ходе ночных ударов по украинским объектам в столице поразили предприятие «Киев-21», завод «Буревестник» и объект «Радиоизмеритель», сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. На первом, как уточнили в военном ведомстве, велась сборка и хранение БПЛА-перехватчиков моделей «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер». Кроме того, там производились комплектующие и элементы корпусов для беспилотников средней дальности.

[Поражено] место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21. На данном объекте осуществляется сборка и хранение БПЛА-перехватчиков типа «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер», также осуществляется производство комплектующих и элементов корпусов для беспилотных летательных аппаратов средней дальности, — заявили в МО РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. В ведомстве отметили, что эти объекты использовались для производства, хранения и доставки ракет, беспилотников, радиолокационных станций и средств РЭБ. Для нанесения удара применялось высокоточное оружие.

Кроме того, сообщалось, что в июле российские войска не менее восьми раз наносили удары по украинским предприятиям, связанным с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования FP-5 «Фламинго». Удары затронули объекты в Киеве, а также во Львовской, Ровненской и Ивано-Франковской областях.

Россия
Киев
СВО
ВС РФ
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская теннисистка вышла в полуфинал на турнире в Вашингтоне
Премьер Таиланда сделал заявление после убийства россиян Назимовых
Собянин раскрыл число сбитых у Москвы беспилотников за месяц
Рубио обнародовал план США по возобновлению переговоров Москвы и Киева
«Законные цели»: в Германии забеспокоились об объектах США и ЕС на Украине
У побережья Нью-Йорка заметили гигантскую акулу
Промышленность ФРГ оказалась под угрозой коллапса из-за аномальной жары
Мошенники замаскировали опасный вирус под карту АЗС
Названо число атак ВСУ на гражданские автобусы
Почему не работает Telegram 1 августа: замедление, сбои, последние новости
В МОК раскрыли, как санкции ЕС против Дегтярева влияют на отношения с ОКР
Дело о гибели россиян в Паттайе привлекло внимание премьера Таиланда
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 августа: где сбои в России
Моргенштерн исполнил еврейскую молитву на концерте
«Три условия»: названы главные риски для энергосистемы Украины
Упавший на рельсы метро пьяный пассажир выплатит компенсацию
«Маскируют реальность»: в США заявили об отсутствии у Украины пути к победе
Снаряд неизвестного происхождения поразил танкер у берегов Омана
Стало известно о состоянии Храма Василия Блаженного после возгорания
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Котласа и Великого Устюга
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.