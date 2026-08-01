ВСУ остались без большого количества дронов после мощного удара ВС России

Российские войска в ходе ночных ударов по украинским объектам в столице поразили предприятие «Киев-21», завод «Буревестник» и объект «Радиоизмеритель», сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. На первом, как уточнили в военном ведомстве, велась сборка и хранение БПЛА-перехватчиков моделей «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер». Кроме того, там производились комплектующие и элементы корпусов для беспилотников средней дальности.

[Поражено] место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21. На данном объекте осуществляется сборка и хранение БПЛА-перехватчиков типа «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер», также осуществляется производство комплектующих и элементов корпусов для беспилотных летательных аппаратов средней дальности, — заявили в МО РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. В ведомстве отметили, что эти объекты использовались для производства, хранения и доставки ракет, беспилотников, радиолокационных станций и средств РЭБ. Для нанесения удара применялось высокоточное оружие.

Кроме того, сообщалось, что в июле российские войска не менее восьми раз наносили удары по украинским предприятиям, связанным с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования FP-5 «Фламинго». Удары затронули объекты в Киеве, а также во Львовской, Ровненской и Ивано-Франковской областях.