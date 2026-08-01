На Украине раскрыли истинную причину увольнения Федорова

Причиной увольнения Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания экс-министра, сообщил в соцсетях украинский журналист Владимир Бойко со ссылкой на источники. По его данным, разговор был записан и передан главе государства Владимиру Зеленскому, что предопределило отставку министра.

Во время встречи обсуждалось участие «соросят» в будущей президентской кампании Федорова. <...> Понятно, что помещение, где проходила эта встреча, было нашпиговано микрофонами, и после того как [врио главы СБУ Александр] Поклад принес Зеленскому запись, судьба Федорова была решена, — написал Бойко.

Ранее Федоров заявил, что его увольнение могло быть прикрыто отставкой правительства. Он связал свой уход не с конфликтом с экс-главкомом ВСУ Александром Сырским, а с сопротивлением реформам закупочной системы и тендерных процедур в Минобороны.

Кроме того, бывший министр обороны отметил, что заключительного разговора с президентом страны после увольнения пока не состоялось. По словам экс-чиновника, общение с главой государства продолжается.