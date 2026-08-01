Россия оставила ВСУ без «Фламинго» и «Лютых»: удары по Украине 1 августа

Россия оставила ВСУ без «Фламинго» и «Лютых»: удары по Украине 1 августа

ВСУ не смогли перехватить ни одной ракеты, запущенной по целям в Киеве. Какие цели поражены в ночь на 1 августа, правда ли Украина осталась без БПЛА «Фламинго» и «Лютый»?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 1 августа

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 1 августа Россия запустила по целям на Украине 35 ракет и 185 БПЛА различных моделей.

Отмечается, что стратегическая авиация ВКС РФ не применялась. Киев утверждает, что больше всего было запущено баллистических ракет «Искандер-М»; также применялись ракеты «Циркон», противорадарные Х-31П и управляемые Х-59/69. В ходе ночного массированного удара использовались ударные БПЛА «Герань» различных моделей, «Гербера», «Италмас» и «Бандероль».

ВСУ подтверждают попадания 30 ракет и 23 ударных БПЛА, а также «падение обломков» беспилотников в двух районах. Вероятно, эти данные являются сильно неполными и неточными.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Массированный удар по Киеву 1 августа: куда попали, какие цели уничтожены

Главной целью массированной атаки в ночь на 1 августа стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. По целям были запущены 28 ракет «Искандер-М» и несколько «Цирконов». Ни одна ракета не была сбита. По различным данным, ВСУ запустили один или два перехватчика ЗРК Patriot, однако они промахнулись.

Минобороны РФ перечислило цели массированного удара в ночь на 1 августа. Поражены предприятия ВПК и логистические центры.

«Поражены в городе Киеве:

предприятие радиоэлектронной промышленности ГП „Радиоизмеритель“, которое производило компоненты ракет „Нептун-МД“, ракет FP-7, FP-9 и „Гром-2“, а также системы навигации для БПЛА большой дальности типа FP-1 компании Fire Point;

завод „Буревестник“, который производил электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности;

предприятие „Киев-111“ (ООО Fire Point), которое производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 „Фламинго“;

предприятие „Киев-25“ („ПВ ГРУПП Украина“), которое производило компоненты комплексов РЭБ Lima;

место сборки и хранения БПЛА „Киев-21“, где производили БПЛА-перехватчики типа Dead Fly, „Оса Камикадзе“, „Линк Дрон“ и „Тандер“;

логистический центр в Вишневом (Киевская область), где принимали комплектующие БПЛА из-за границы и производили сборку БПЛА большой и средней дальности», — перечислили в Минобороны.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В Сети распространились фото, на которых утреннее небо над Киевом затянуло густой дымкой от пожаров. На спутниковой карте FIRMS в столице Украины фиксируются пять крупных возгораний. По сообщениям, в Киеве наблюдаются скачки напряжения после удара около ТЭЦ-5 (сама электростанция не была целью ударов).

Telegram-канал «Милитарист» сообщил об уничтожении пусковой установки ЗРК Patriot в Киеве.

«[На видео] промахивается запущенная противоракета PAC-3, затем следует прилет, а дальше поднимается облако в результате детонации пусковой с оставшимися незапущенными ракетами. Всего ЗРК успел выпустить две противоракеты PAC-3, обе неудачно», — пишет автор канала.

Под ударом также оказалась авиабаза в Василькове (Киевская область). В момент удара зафиксирован взлет самолетов с базы.

«Сдается, после удара по месту расположения в Василькове Киевской области очень большое количество „польских туристов“ потеряется», — отмечает Telegram-канал «НгП раZVедка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как били по портам Украины в ночь на 1 августа

Telegram-канал AMK Mapping сообщил, что 31 июля Россия провела крупнейшую за все время атаку с использованием реактивных БПЛА «Бандероль»: по крайней мере 12 таких беспилотников ударили по порту Одессы, начался масштабный пожар.

Минобороны РФ сообщило, что БПЛА поразили три корабля, участвующие в транспортировке вооружения и имущества военного назначения для ВСУ: два южнее Одессы и один в порту Черноморска (Ильичевска).

Утром 1 августа взрывы прогремели в Николаеве (поражено грузовое судно), Санжейке и Каролино-Бугазе (Одесская область). «Работают „Бандероли“», — пишет Telegram-канал «Хроники Гераней».

ВСУ утверждают, что в июле 2026 года по целям в Одесской области было выпущено рекордное количество ракет — около 226 единиц (вероятно, эти данные занижены). «НгП раZVедка» отмечает, что это ответ на развязанную ВСУ «40-дневную операцию по изоляции Крыма».

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«За две недели в районе Одессы поражено 82 судна, из них 31 за эту неделю, каждый день стабильно несколько корыт получают приветствие в рубку. По сути, судоходство в украинские порты отменено, необходимо лишь продолжать поддерживать системное воздействие на нарушителей», — констатирует «НгП раZVедка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько АЗС сожгли на Украине к 1 августа

«Хроники Гераней» сообщают, что вчера и сегодня ночью была поражена нефтебаза «Альянс» в районе села Березань (Киевская область). Карта FIRMS фиксирует там мощный пожар.

Ночью БПЛА поразил АЗС «ОККО» в Шевченковском районе Харькова. Кроме того, ударом БПЛА был поражен бензовоз в Днепропетровской области.

«Мобильные АЗС, говорили они», — иронизируют «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 31 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Дроны потопили три судна в Черном море: успехи ВС РФ к утру 1 августа

Картельный сговор АЗС? ФАС нашла причину роста цен на топливо в России