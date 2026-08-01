Атака ВСУ на Крым и Севастополь 1 августа: сколько жертв, где были удары

Атака ВСУ на Крым и Севастополь 1 августа: сколько жертв, где были удары

После массированной атаки ВСУ на Крым есть погибшие. Сколько БПЛА атаковали Крым и Севастополь 1 августа, где были удары, сколько жертв?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 1 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным Росавиации, в течение ночи временно закрывался московский аэропорт Жуковский, режим «по согласованию» вводился в Домодедово и Внуково. Кроме того, ночью закрывали аэропорт Тамбова. Утром временно были закрыты аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Чебоксар, Уфы, Ярославля, Костромы, Великого Устюга, Котласа и Сыктывкара.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько БПЛА атаковали Крым и Севастополь в ночь на 1 августа

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о массированном налете БПЛА на Крым и Севастополь в ночь на 1 августа. По сообщениям, БПЛА атаковали с трех сторон: со стороны Одессы через Черное море, со стороны Херсонской области России, и со стороны Запорожской области РФ через Азовское море.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

После 23:30 тревога по БПЛА объявлялась по всей территории Крыма, от Черноморского (западный берег) до Керчи (восточный берег), и от Феодосии (южное побережье) до Армянска (северный перешеек).

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 1 августа сообщил, что в ходе отражения массированной атаки были сбиты 20 БПЛА. Беспилотники ночью атаковали со стороны Фиолента и Северной стороны бухты. Глава Крыма Сергей Аксенов не комментировал ночную атаку.

Утром стало известно о новых запусках украинских БПЛА по Крыму.

«Одесская область, были запуски БПЛА в направлении Крыма. Ожидаем атаку на запад Крыма Черноморский район к 09:30 часам и далее по нарастающей», — предупредил Telegram-канал Lpr1.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько погибших в Севастополе, где были удары 1 августа, последствия

Развожаев сообщил, что в результате атаки БПЛА есть жертвы и пострадавшие.

«К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Приношу соболезнования родным и близким погибшей. Также в результате атаки пострадало два человека: в больницу доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — сообщил губернатор.

Развожаев отметил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами. Спасательная служба Севастополя сообщила, что сгорели два частных дома и автомобиль, также 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения. Местные Telegram-каналы отмечают, что морской пассажирский транспорт приостановил движение.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где были удары БПЛА в Крыму 1 августа, сколько жертв и пострадавших, что с Крымским мостом

Жители Крыма в соцсетях сообщили, что слышали звуки воздушной атаки в ночь на 1 августа. Работала воздушная тревога, взрывы в воздухе наблюдались в Симферополе, Евпатории и Джанкое.

Власти Крыма, включая главу республики Сергея Аксенова и мэра Симферополя Михаила Афанасьева, ничего не сообщали об атаке ВСУ 1 августа.

Крымский мост 1 августа временно закрывали для транспорта. По данным официального канала оперативной информации, ограничения действовали с 01:30 по 04:45. За это время на въезд в Крым образовалась очередь из 450 транспортных средств. Автомобили продолжали прибывать, но к 12 часам дня очередь исчерпалась.

«Общаюсь с родными из Крыма: все на позитиве. Люди суетятся, находят генераторы дизельные, бензиновые, электрические. Крепят солнечные панели. Меняют бензин на другие ништяки. Но вы не найдете видео в сети с воплями, как все плохо и "как мы устали". Украина всегда издевалась над народом Крыма. Здесь ничего нового. Миссия провалена: желаемого состояния паники достичь не вышло», — пишет Telegram-канал «Лоббистка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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