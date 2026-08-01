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01 августа 2026 в 10:23

Женщина погибла после атаки БПЛА ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Женщина погибла, еще два человека ранены в результате атаки ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в МАКС. Госпитализированы 79-летний мужчина и 55-летняя женщина.

К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Приношу соболезнования родным и близким погибшей. Также в результате атаки пострадало два человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, — говорится в сообщении.

Ранее Развожаев сообщил в своих социальных сетях, что военные отражали атаку ВСУ на Севастополь, задействованы силы ПВО и мобильные группы. По его словам, в районе Фиолента и Северной стороны уничтожены семь беспилотников.

До этого Развожаев заявил, что один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь. По его словам, 11 жилых домов оказались повреждены в результате падения дрона ВСУ, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой.

Также Развожаев сообщил, что военные в Севастополе отражали атаки украинских вооруженных сил, при этом функционировала противовоздушная оборона и задействованы мобильные огневые группы. В результате действий по отражению атаки в районе Фиолента и на Северной стороне было сбито два беспилотных летательных аппарата.

Регионы
Россия
Михаил Развожаев
атаки ВСУ
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