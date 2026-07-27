В Севастополе ограничили подачу электроэнергии

В Севастополе временно ограничили электроснабжение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Мера носит вынужденный характер.

Развожаев пояснил необходимость ограничений ликвидацией перегруза электрических сетей за пределами Севастополя, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введен особый режим работы. Социальные учреждения переведены на резервные схемы электроснабжения.

Ранее стало известно, что значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения в результате аварийного отключения, сообщил председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. Отключение затронуло обширные территории, однако точные причины пока выясняются.

До этого оперативный штаб Белгородской области рассказал об атаке беспилотника ВСУ на жилой многоквартирный дом в региональном центре. В результате инцидента пострадавших нет, однако повреждены фасад здания, остекление и три припаркованных автомобиля.