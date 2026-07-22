ВСУ атаковали многоквартирный дом в российском городе

Вооруженные силы Украины атаковали дроном многоквартирный дом в Белгороде, сообщили в оперштабе Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без жертв. По сведениям оперштаба, повреждены остекление и фасад, а также три автомобиля.

В Белгороде многоквартирный дом атакован беспилотником ВСУ. На данный момент за медицинской помощью никто не обращался. Повреждены остекление и фасад, а также три автомобиля. Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о других последствиях уточняется, — сказано в публикации.

Ранее БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обошлось без пострадавших. Артамонов добавил, что территорию оцепили, а жильцов эвакуировали.

До этого стало известно, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что три человека остаются под наблюдением врачей.