Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 16:20

ВСУ атаковали многоквартирный дом в российском городе

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгороде

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали дроном многоквартирный дом в Белгороде, сообщили в оперштабе Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без жертв. По сведениям оперштаба, повреждены остекление и фасад, а также три автомобиля.

В Белгороде многоквартирный дом атакован беспилотником ВСУ. На данный момент за медицинской помощью никто не обращался. Повреждены остекление и фасад, а также три автомобиля. Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о других последствиях уточняется, — сказано в публикации.

Ранее БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обошлось без пострадавших. Артамонов добавил, что территорию оцепили, а жильцов эвакуировали.

До этого стало известно, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что три человека остаются под наблюдением врачей.

Регионы
Белгород
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Определяли игру»: Масалитин о потерях «Краснодара» в межсезонье
«Руководство пошло на риск»: Масалитин о главном тренере ЦСКА
Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для оплаты долгов
Емельяненко потребовал 13 млн рублей за «извращенную» биографию
«Фобии лечатся»: Захарова ответила на слова Каллас об угрозах Европе
Ван И на встрече с Рубио выступил с требованием к США
В Госдуме назвали главного врага России
Издательство «АСТ» изъяло из продажи книгу о Федоре Емельяненко
«Ленфильму» назначили нового гендиректора
В Германии ответили на сообщения о создании ядерного оружия
Удары ВС России по Одессе заставили Maersk прекратить работы в порту
Госдума разрешила судимым за контрабанду и бандитизм идти в армию
Тренеру из Англии предъявили три обвинения за шпионаж
«Выпал из автомобиля»: украинца со сломанными конечностями отвезли в ТЦК
Развратителя детей отправят под суд в Татарстане
В Европе заявили, что спонсорам Зеленского пора начать беспокоиться
Политолог ответил, пригласят ли Россию на саммит G20
Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина
Нутрициолог предупредила о последствиях перекусов
Дело пойманного на взятке экс-мэра из Дагестана получило продолжение
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.