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22 июля 2026 в 13:52

Возросло число погибших при атаке ВСУ на Краснодарский край

Кондратьев сообщил о смерти пострадавшей при атаке БПЛА в Краснодаре

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в МАКСе. Он добавил, что три человека остаются под наблюдением врачей. Кондратьев также подтвердил гибель охранника на предприятии в Армавире.

К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь, — сообщил губернатор.

Как доложили Кондратьеву на оперативном штабе, пожар на складском комплексе уже локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке, добавил он. По словам, главы региона, часть транспорта отправят на ремонт.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара сократить пребывание на открытом воздухе и использовать респираторы из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА. Ведомство посоветовало чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз в пользу очков, употреблять больше жидкости, промывать глаза, нос и горло, а также воздержаться от курения.

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Вениамин Кондратьев
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