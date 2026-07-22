Возросло число погибших при атаке ВСУ на Краснодарский край Кондратьев сообщил о смерти пострадавшей при атаке БПЛА в Краснодаре

Жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в МАКСе. Он добавил, что три человека остаются под наблюдением врачей. Кондратьев также подтвердил гибель охранника на предприятии в Армавире.

К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь, — сообщил губернатор.

Как доложили Кондратьеву на оперативном штабе, пожар на складском комплексе уже локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке, добавил он. По словам, главы региона, часть транспорта отправят на ремонт.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара сократить пребывание на открытом воздухе и использовать респираторы из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА. Ведомство посоветовало чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз в пользу очков, употреблять больше жидкости, промывать глаза, нос и горло, а также воздержаться от курения.