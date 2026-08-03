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03 августа 2026 в 15:01

В Геленджике 17 человек попали в больницу после атаки БПЛА

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Геленджике 17 человек попали в больницу после атаки БПЛА, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в МАКСе. Он отметил, что пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, — написал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике. Глава Краснодарского края заявил о погибших в результате удара ВСУ. Обломки дронов обрушились в курортном поселке Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что трое детей, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ 2 августа, доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое. Глава региона уточнил, что в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах ранения получили 17 жителей.

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Вениамин Кондратьев
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