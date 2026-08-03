В КСИР заявили о перехвате американского дрона над Ормузом

В КСИР заявили о перехвате американского дрона над Ормузом КСИР: американский беспилотник MQ-9 был сбит над Ормузским проливом

Американский беспилотник MQ-9 был сбит над Ормузским проливом, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции в Telegram-канале. Отмечается, что дрон уничтожила усовершенствованная система ПВО.

Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, — говорится в заявлении.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Бакер Золькадр заявил, что агрессивный курс Штатов в акватории Ормузского пролива обернется ужесточением иранских ограничений на этом пути и перекрытием иных проливов и ключевых транспортных артерий. Чиновник предупредил, что за подобный сценарий расплатится глобальная экономика.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил об ударах по двум танкерам в акватории Ормузского пролива. Как заявили иранские войска, данные судна предприняли попытку следовать по неодобренному фарватеру, проигнорировав подаваемые сигналы.

Кроме того, представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив для государств и организаций, которые одобрят инициативу американского президента Дональда Трампа об использовании иранских замороженных активов. По его словам, предложение главы Белого дома является незаконным.