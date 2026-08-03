Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца

Злоупотребление шоколадом повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач Елена Костькина. Она пояснила, что постоянный избыток сахара способствует развитию хронического воспаления. Насыщенные жиры в составе лакомства, в свою очередь, повышают уровень плохого холестерина и вероятность атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Если говорить о шоколадных батончиках с начинкой, то безопасной нормой для здорового человека можно считать один небольшой батончик примерно раз в неделю. Ежедневное употребление таких продуктов уже существенно увеличивает количество сахара и насыщенных жиров в рационе, а это повышает риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснила Костькина.

С осторожностью к этому продукту следует относиться людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, ожирением, диабетом и нарушениями липидного обмена. По словам врача, при желании побаловать себя сладким лучше выбрать качественный горький шоколад с высоким содержанием какао и съесть его небольшую порцию после основного приема пищи.

Ранее специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева посоветовала не хранить продукты-провокаторы, чтобы справиться с пристрастием к сладкому. По ее словам, тяга к конфетам и десертам часто возникает внезапно из-за эмоциональных проблем, а не физического голода.